В итальянском Пьемонте приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за смерти учителя

Северный регион Италии Пьемонт заявил в воскресенье, что временно прекратит прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca после смерти вакцинированного в субботу учителя из города Биелла.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение правительства региона.

Решение является мерой до завершения проверки партии вакцины на предмет связи между смертью и вакцинацией.

В сообщении местного правительственного органа не сказано о том, как умер учитель.

"Это акт чрезвычайного здравомыслия, пока мы проверяем, есть ли связь. Пока не было серьезных проблем с введением вакцин", - говорится в заявлении Луиджи Дженесио Икарди, руководителя региональных служб здравоохранения.

Итальянское медицинское агентство Aifa в четверг запретило использовать одну партию вакцины AstraZeneca. Источники Reuters сообщили, что решение было принято после смерти двух мужчин на Сицилии.

Aifa подчеркнула, что запрет является предохранительным до установления связи между вакциной и "серьезными побочными явлениями".