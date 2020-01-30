ru
ua

Італійський телеведучий вибачився за те, що назвав Україну "малою Росією"

Новини » В світі   

Інсінна заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка"

Ведучий програми L’еredità на італійському телебаченні Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання ним словосполучення "мала Росія" щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства України в Італії.

Зазначається, що після консультацій посольства з керівництвом телевізійної компанії, Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення "мала Росія".

Інсінна, зокрема, заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка".

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "мала Росія" стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - зазначив телеведучий.

Нагадаємо, посольство України в Італії повідомляло, що ведучий італійського мовника RAI заявив в ефірі 26 січня, що "мала Росія" - друга назва України". Українські дипломати звернулися до італійського суспільного мовника RAI з вимогою відкоригувати свої дії в зв'язку з висловлюваннями ведучого.

Раніше Велика Британія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією. У МЗС України зажадали від Британії виключити тризуб зі списку.

Виступ Зеленського в Давосі і зростання числа жертв китайського вірусу: новини за 22 січня Зеленського просять заборонити в'їзд з Китаю через вірус
Читати всі новини