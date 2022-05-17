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Італійська нафтогазова компанія Eni почала процедуру відкриття рахунку в рублях

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Рим, Вівторок 17 травня 2022 17:32
Італійська нафтогазова компанія Eni почала процедуру відкриття рахунку в рублях Фото: Eni почала відкривати рахунок в рублях для оплати російського газу (facebook.com/Eni)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Італійська нафтогазова компанія Eni почала процедуру відкриття двох рахунків в "Газпромбанку" - одного в євро, другого в рублях. Холдинг має намір виконати ультиматум Москви з оплати газу в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву італійської компанії.

"Оскільки крайні терміни оплати постачання газу намічені на найближчі кілька днів, Eni почала процес відкриття двох розрахункових рахунків в "Газпромбанку", - йдеться в релізі компанії.

Як пояснили в компанії, рахунки відкриваються тимчасово без шкоди для умов договору. Вони як і раніше передбачають оплату в євро і ця вимога буде включено в процедуру оплати.

"Eni рішуче підтверджує свій намір дотримуватися в майбутньому будь-які нормативні вимоги, які можуть накласти санкції на торгівлю газом або її нинішніх постачальників", - підкреслили в компанії.

Нагадавши, про намір Eni відкрити рублевий рахунок в "Газпромбанку" вчора повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, раніше Єврокомісія підготувала імпортерам ЄС рекомендації про оплату газу з Росії, що дозволяють не порушувати санкції.

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