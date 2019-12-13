Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

Італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала 315 рейсів через страйк своїх співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

Наголошується, що у зв'язку з 24-годинними страйками в секторі повітряного транспорту, підтвердженими деякими італійськими профспілками в п'ятницю 13 грудня, Alitalia була змушена скасувати кілька рейсів, запланованих на цей день. Список скасованих рейсів можна подивитися тут.

Рейси, заплановані на 13 грудня, у години пік-з 7:00 до 10:00 і з 18:00 до 21:00 будуть виконуватися у відповідності з графіком.

Крім того, в результаті скасування рейсу 13 грудня у зв'язку з 24-годинними страйками авіакомпанія була змушена скасувати деякі рейси пізно ввечері 12 грудня і рано вранці 14 грудня.

Раніше повідомлялося, що німецька профспілка Ufo закликав всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку.

Нагадаємо, 8 грудня, у Франції скасували більшість залізничних рейсів у зв'язку з загальнонаціональним страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи.