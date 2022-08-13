До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю

До італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Італії.
Міністерство закордонних справ Італії повідомило про прибуття з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої.
"Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор'ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва", - пише МЗС Італії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з портів "Чорноморськ" і "Південний" вийшли ще два судна з українським продовольством.
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