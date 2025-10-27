Итальянский суд приказал выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Итальянский суд принял решение, согласно которому украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", должны передать Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Адвокат украинца Никола Канестрини сообщил, что собирается подать апелляцию на решение суда в Болонье в высший суд Италии. По его словам, в суде использовали доказательства, которые Верховный суд Италии уже признал недействительными.
Канестрини подчеркнул, что речь идет не только о судьбе украинца, но и о доверии к европейской системе судебного сотрудничества.
"Взаимное доверие не может быть слепым: оно должно основываться на реальном контроле гарантий, иначе превращается в соучастие в нарушении фундаментальных прав", - сказал он.
До тех пор, пока не состоится слушание в Кассационном суде Сергей Кузнецов будет оставаться в Италии.
Напомним, 26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые проложены по дну Балтийского моря от РФ до Германии, произошло три взрыва.
Правительства США, Великобритании и европейских стран заявили, что взрывы были результатом целенаправленной диверсии.
Отметим, Сергея Кузнецова арестовали 21 августа на основании ордера на арест, выданного Федеральным судом Германии, в загородном отеле в Сан-Клементе недалеко от итальянского города Римини. С тех пор украинец находился в заключении в городе Риччоне.
16 сентября суд в Италии приказал экстрадировать Кузнецова в Германию, однако адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.
Во время судебного заседания украинец заявил, что в день, когда произошел подрыв газопроводов, он находился в Украине. 16 октября Кассационный суд Италии отменил решение Апелляционного суда об экстрадиции.