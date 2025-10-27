Итальянский суд приказал выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Адвокат украинца Никола Канестрини сообщил, что собирается подать апелляцию на решение суда в Болонье в высший суд Италии. По его словам, в суде использовали доказательства, которые Верховный суд Италии уже признал недействительными.

Канестрини подчеркнул, что речь идет не только о судьбе украинца, но и о доверии к европейской системе судебного сотрудничества.

"Взаимное доверие не может быть слепым: оно должно основываться на реальном контроле гарантий, иначе превращается в соучастие в нарушении фундаментальных прав", - сказал он.

До тех пор, пока не состоится слушание в Кассационном суде Сергей Кузнецов будет оставаться в Италии.