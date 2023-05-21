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Итальянский ракетный эсминец усилит ПВО Польши на полгода

Фото: итальянский ракетный эсминец усилит ПВО Польши (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл в Польшу, чтобы усилить ПВО объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

"Итальянцы будут усиливать нашу противовоздушную оборону не менее шести месяцев", - заявил вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак, имея в виду прибытие итальянского корабля Caio Duilio в Гдыню.

По словам Блащака, ракетный эсминец Caio Duilio с мощным зенитным и противоракетным вооружением должен усилить оборону польского побережья и критической инфраструктуры. Сообщается, что итальянский корабль пробудет в польском порту не менее полугода.

"Присутствие итальянского корабля – результат моих переговоров с Гвидо Крозетто, министром обороны Италии. Итальянцы укрепят нашу противовоздушную оборону минимум на шесть месяцев", - написал он после визита в Рим.

Итальянский корабль, прибывший в порт ВМС в Гдыне, имеет 153 метра в длину и 20,3 метра в ширину. Эсминец вооружен ракетным комплексом PAAMS с 48 вертикальными пусковыми установками для зенитных ракет Aster 15/Aster 30 (дальность боя – 30 и 120 км). Корабль также оснащен восемью пусковыми установками противокорабельных ракет Otomat и оснащен 25 и 76 мм пушками, а также торпедными установками.

Развитие польских вооруженных сил

Польша в последние годы существенно наращивает свой оборонный потенциал. В частности, 15 мая в страну прибыли первые американские пусковые установки HIMARS. Они поступят в 16-ю механизированную дивизию.

Чтобы улучшить слаженность подразделений, в Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше весной прошли военные учения Anakonda-23 - крупнейшие национальные учения, которые проходят раз в три года. К ним также привлекли войска стран-союзников Польши, в том числе США.

В учениях примут участие около 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса, а также представители служб польского Министерства внутренних дел и администрации.

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