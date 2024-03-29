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Итальянские Eurofighter дважды за сутки перехватывали самолеты РФ над Балтийским морем, - ANSA

Фото: истребитель Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Истребители Военно-Воздушных сил Италии Eurofighters в течение текущих суток осуществили двойной перехват российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

Эти истребители Eurofighters входят в состав 4-й оперативной группы, действующей на польской базе в Мальборке.

"Тревога, запущенная из командного центра НАТО в Уэдеме (Германия), была активирована вчера и сегодня утром по неопознанному самолету, который летел над международными водами Балтийского моря", - сообщает агентство.

В публикации говорится, что после идентификации российского самолета и наблюдения итальянские истребители вернулись на свою базу в Мальборке.

Подобные инциденты

Напомним, 25 марта в Министерстве обороны Литвы рассказали, что истребители НАТО пять раз в неделю поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов РФ.

Также сообщалось, что в конце февраля Германия поднимала в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, который был зафиксирован в районе Финляндии.

Также ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Кроме того, недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.

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ИталияРосавиацияБалтийское море