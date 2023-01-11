Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на старте этапа Кубка мира по биатлону в Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Звездный биатлонист в очередной раз оказался лучшим на дистанции. Титулованный норвежец преодолел два десятка километров индивидуальной гонки за 48:48,4 минуты.

На четырех огневых рубежах Йоханнес Бе допустил два промаха. Впервые промахнулся 29-летний скандинав во время первой стрельбы лежа, второй раз – на второй стойке. 90% точности не помешали норвежскому биатлонисту опередить почти на 10 секунд соотечественника Ветле Шостада Кристиансена (1 промах).

Третья позиция на подиуме досталась словенцу Якову Факу. Балканец отстал от Йоханнеса Бе почти на полминуты. Тем не менее, ветеран единственным из топ-30 ни разу за четыре попытки не промахнулся.

Сразу трое украинцев попали в первую тридцатку на финише. Лучшим из них стал Денис Насико. Он с одним промахом в стойке завершил гонку на 26-й позиции. Совсем рядом – Артем Тищенко (28-е место) и Тарас Лесюк (29-е).

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

Йоханнес Бе Ветле Шостад Кристиансен (+9,9) Яков Фак (+29,3)

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26. Денис Насико (+3:32,1)

28. Артем Тищенко (+3:45,1)

29. Тарас Лесюк (+3:51,5)

34. Богдан Цымбал (+4:08,8)

46. Руслан Ткаленко (+5:11,2)