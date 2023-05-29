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В Италии затонула туристическая лодка с более чем 20 людьми на борту: есть погибшие

Фото: в Италии затонула туристическая лодка (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона затонула туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Судно перевозило 25 человек, праздновавших день рождения. Водный транспорт затонул из-за сильного ветра, все находившиеся на борту оказались в воде, однако многим удалось самостоятельно доплыть до берега, еще несколько человек спасли другие лодки.

"Лодка, которую арендовали туристы имела длину 16 метров. Очень серьезный инцидент произошел из-за плохой погоды", - заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

Сообщается, что погибли по меньшей мере два человека, еще двое считаются пропавшими без вести. Как отмечает пожарная служба Италии, их поиск продолжается, к работам привлечены спасатели, вертолеты и санитарная авиация.

Также, у берегов южной Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека.

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Италия