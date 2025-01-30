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В Microsoft ответили, видят ли угрозу со стороны DeepSeek

Четверг 30 января 2025 08:51
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В Microsoft ответили, видят ли угрозу со стороны DeepSeek Фото: DeepSeek перевернул рынок, на котором доминируют OpenAI (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что не видит угрозы из-за недавнего успеха китайского стартапа по искусственному интеллекту DeepSeek. Он считает, что это настоящая инновация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fortune.

Наделла отметил, что DeepSeek доказал свою способность конкурировать с американским искусственным интеллектом и привел к резкому падению акций американских компаний. Он подчеркнул, что усилия DeepSeek будут широко использоваться на всех платформах искусственного интеллекта.

Наделла сравнил технологию с переходом хранилища данных с сервера на облако. Он был поражен скоростью развития и мощностью моделей искусственного интеллекта.

"ИИ будет гораздо более распространенным, а значит, для такого гиперскейлера, как мы, поставщика ПК-платформ, это все хорошие новости, насколько я могу судить", - сказал Наделла.

DeepSeek

DeepSeek - это китайская компания по искусственному интеллекту, она разрабатывает большие языковые модели с открытым кодом.

В январе 2025 года компания выпустила первое бесплатное приложение чат-бота. DeepSeek утверждает, что их модель была обучена при затратах менее чем 6 млн долларов. Это значительно дешевле, чем 100 млн, которые нужны западным конкурентам.

Прорыв DeepSeek уже изменил ландшафт ИИ-рынка, подняв вопрос роли Китая в глобальных инновациях и относительно места западных компаний.

Как писало РБК-Украина, ранее в СНБО сделали заявление о DeepSeek.

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