В Microsoft ответили, видят ли угрозу со стороны DeepSeek
Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что не видит угрозы из-за недавнего успеха китайского стартапа по искусственному интеллекту DeepSeek. Он считает, что это настоящая инновация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fortune.
Наделла отметил, что DeepSeek доказал свою способность конкурировать с американским искусственным интеллектом и привел к резкому падению акций американских компаний. Он подчеркнул, что усилия DeepSeek будут широко использоваться на всех платформах искусственного интеллекта.
Наделла сравнил технологию с переходом хранилища данных с сервера на облако. Он был поражен скоростью развития и мощностью моделей искусственного интеллекта.
"ИИ будет гораздо более распространенным, а значит, для такого гиперскейлера, как мы, поставщика ПК-платформ, это все хорошие новости, насколько я могу судить", - сказал Наделла.
DeepSeek
DeepSeek - это китайская компания по искусственному интеллекту, она разрабатывает большие языковые модели с открытым кодом.
В январе 2025 года компания выпустила первое бесплатное приложение чат-бота. DeepSeek утверждает, что их модель была обучена при затратах менее чем 6 млн долларов. Это значительно дешевле, чем 100 млн, которые нужны западным конкурентам.
Прорыв DeepSeek уже изменил ландшафт ИИ-рынка, подняв вопрос роли Китая в глобальных инновациях и относительно места западных компаний.
Как писало РБК-Украина, ранее в СНБО сделали заявление о DeepSeek.
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