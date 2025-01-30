В Microsoft ответили, видят ли угрозу со стороны DeepSeek

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что не видит угрозы из-за недавнего успеха китайского стартапа по искусственному интеллекту DeepSeek. Он считает, что это настоящая инновация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fortune .

Наделла отметил, что DeepSeek доказал свою способность конкурировать с американским искусственным интеллектом и привел к резкому падению акций американских компаний. Он подчеркнул, что усилия DeepSeek будут широко использоваться на всех платформах искусственного интеллекта.

Наделла сравнил технологию с переходом хранилища данных с сервера на облако. Он был поражен скоростью развития и мощностью моделей искусственного интеллекта.

"ИИ будет гораздо более распространенным, а значит, для такого гиперскейлера, как мы, поставщика ПК-платформ, это все хорошие новости, насколько я могу судить", - сказал Наделла.