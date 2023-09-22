В Италию с начала войны эвакуировали почти тысячу украинских детей

С начала российского полномасштабного вторжения 974 украинских ребенка были эвакуированы в Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена в Telegram .

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с главой Департамента ювенальной юстиции Министерства юстиции Италии Антонио Санджермано обсудил главные проблемы, связанные с темой попечительства гражданам Италии, препятствование в общении с детьми родителей, законных представителей из Украины, разделение детей размещение их в разных семьях и локациях.

"В ходе разговора также упомянул о конкретных случаях противоправного усыновления детей, а также проблемных кейсов эвакуированных в Республике Италия, которые нуждаются в содействии в решении. Кроме того, мне известно о затягивании конкретных судебных процессов по решениям о возвращении детей и семей в Украину", - отметил Лубинец.

Руководитель Департамента в свою очередь предложил создать совместную рабочую группу при Министерстве иностранных дел Италии, целью которой будет выявление, предупреждение и обновление прав украинских детей, находящихся на территории Италии.

Похищение Россией украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что у нашего государства есть подтверждение, что в России усыновили уже 386 украинских детей.

По делу о похищении детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.