В Италии авто протаранило толпу, водитель бросился с ножом на людей

22:55 16.05.2026 Сб
3 мин
Очевидцы самостоятельно укротили вооруженного нападающего
aimg Сергей Козачук
Фото: полиция Италии (facebook.com/poliziadistato.it)

В итальянском городе Модена водитель на бешеной скорости протаранил толпу пешеходов, после чего устроил резню, в результате чего ранены восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

Читайте также: В Киеве вынесли приговор водителю, который на скорости сбил нацгвардейца на блокпосту

Детали масштабной атаки

Как сообщило издание, трагедия произошла на улице Виа Эмилия Чентро, где автомобиль внезапно съехал на обочину и разогнался минимум до 160 километров в час.

Машина вылетела на тротуар, задела велосипедиста и сбила около десяти прохожих, от удара которых люди буквально разлетались в воздухе.

После наезда злоумышленник выскочил из искореженного салона с ножом в руках и попытался напасть на очевидцев, которые пытались помочь пострадавшим.

Он ранил одного из прохожих, однако группе из нескольких отважных граждан удалось догнать, самостоятельно скрутить нападавшего и передать его полиции.

Мэр города Массимо Меццетти выразил глубокую благодарность людям за проявленное мужество и высокую гражданскую позицию.

Фото: Наезд на людей в Модене 16 мая (ansa.it)

Состояние пострадавших

В результате инцидента травмы получили пять женщин и трое мужчин. Сейчас госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии в реанимации Болоньи.

Самые тяжелые ранения получила 55-летняя женщина, которой во время наезда ампутировало обе ноги. Другие пострадавшие находятся в больницах Модены и Баджовары с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в нетяжелом состоянии.

Что известно о нападавшем

Арестованным оказался 31-летний итальянец марокканского происхождения Салим Элькудри, который родился в Бергамо и получил высшее экономическое образование.

По данным правоохранителей, мужчина официально проходил психиатрическое лечение, а на момент совершения преступления в его крови не обнаружили алкоголя или наркотиков.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на событие, назвав задержанного преступником во втором поколении и подчеркнув, что такому ужасному поступку нет никакого оправдания.

Масштабные ДТП в Европе

Напомним, в последнее время в Европе произошло несколько серьезных аварий с участием пассажирского транспорта. В частности, в конце февраля в Италии новый трехвагонный трамвай внезапно потерял управление на оживленной улице Милана.

Неуправляемая многотонная машина на скорости снесла светофор и влетела в фасад здания, разбив ресторан, в результате чего два человека погибли и около 40 получили ранения.

Кроме того, аварии с пассажирскими автобусами затрагивали и украинцев за рубежом. В апреле вблизи болгарско-турецкой границы автобус с 37 украинцами въехал в группу людей, из-за чего два человека погибли, а еще 16 получили травмы.

Также в середине апреля на автостраде А4 в Польше перевернулся микроавтобус Mercedes с гражданами Украины, который врезался в дорожный отбойник, в результате чего пострадали два человека.

