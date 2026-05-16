В Италии авто протаранило толпу, водитель бросился с ножом на людей

Детали масштабной атаки

Как сообщило издание, трагедия произошла на улице Виа Эмилия Чентро, где автомобиль внезапно съехал на обочину и разогнался минимум до 160 километров в час.

Машина вылетела на тротуар, задела велосипедиста и сбила около десяти прохожих, от удара которых люди буквально разлетались в воздухе.

После наезда злоумышленник выскочил из искореженного салона с ножом в руках и попытался напасть на очевидцев, которые пытались помочь пострадавшим.

Он ранил одного из прохожих, однако группе из нескольких отважных граждан удалось догнать, самостоятельно скрутить нападавшего и передать его полиции.

Мэр города Массимо Меццетти выразил глубокую благодарность людям за проявленное мужество и высокую гражданскую позицию.

Состояние пострадавших

В результате инцидента травмы получили пять женщин и трое мужчин. Сейчас госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии в реанимации Болоньи.

Самые тяжелые ранения получила 55-летняя женщина, которой во время наезда ампутировало обе ноги. Другие пострадавшие находятся в больницах Модены и Баджовары с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в нетяжелом состоянии.

Что известно о нападавшем

Арестованным оказался 31-летний итальянец марокканского происхождения Салим Элькудри, который родился в Бергамо и получил высшее экономическое образование.

По данным правоохранителей, мужчина официально проходил психиатрическое лечение, а на момент совершения преступления в его крови не обнаружили алкоголя или наркотиков.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на событие, назвав задержанного преступником во втором поколении и подчеркнув, что такому ужасному поступку нет никакого оправдания.