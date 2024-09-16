Когда пройдет второй саммит мира: Украина определилась со сроками

Украина планирует провести второй саммит мира уже в конце этого году. Туда хотят пригласить представителей России.

Содержание:

Когда может состояться саммит

Украинские чиновники заговорили о планах на второй саммит мира практически сразу после завершения первого такого саммита, который прошел в Швейцарии.

Обязательным условием для проведения второго саммита мира, как отмечал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, является завершение работы над украинским мирным планом. Документ уже начали подготавливать на тематических конференциях по пунктам формулы мира вместе с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что план подготовят до конца ноября этого года. Важно отметить, что по состоянию на сегодняшний день Украина провела только две тематических конференции для подготовки мирного плана - по энергетической безопасности и продовольственной безопасности. Таким образом, Киеву необходимо провести еще восемь тематических конференций - по каждому из оставшихся пунктов формулы мира.

Примечательно, что сроки подготовки плана зависят не только от Украины, но и от партнеров, с которыми необходимо достичь консенсуса в ходе каждой из конференций, чтобы составить мирный план. Как признавал Ермак, по некоторым из пунктов формулы мира могут возникнуть сложности.

Но, несмотря на такие факторы, которые влияют на подготовку мирного плана, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что второй саммит мира пройдет уже в ноябре - именно тогда в США состояться президентские выборы.

Также он подчеркнул, что на мероприятие пригласят представителей России. Но участие РФ - под большим вопросом, поскольку Москва пока крайне негативно реагирует на мирную инициативу Киева.

Длительная подготовка первого саммита

Стоит напомнить, что первый саммит мира Украина изначально планировала организовать еще осенью прошлого года. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Но в ноябре 2023 года издание The Wall Street Journal писало, что первый саммит, вероятно, перенесут, поскольку конфликт между Израилем и ХАМАС привел к смещению фокуса стран Ближнего Востока с вопроса завершения войны России против Украины.

В итоге дата проведения саммита значительно сместилась - он состоялся только 15-16 июня. С чем была связана значительная задержка в сроках - официально не сообщали.