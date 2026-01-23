В Италии ответили Зеленскому: Европа гарантировала независимость Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ответил на критику украинского лидера Владимира Зеленского в адрес ЕС. Он подчеркнул, что "Европа гарантировала независимость Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Таяни изданию Il Giornale.
Комментируя выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Таяни упрекнул его в неблагодарности за поддержку со стороны ЕС,
"Мне кажется, что он не очень щедр по отношению к Европе", - отметил глава итальянского МИДа.
Кроме того, он отметил, что Европа сделала все возможное для сохранения украинской независимости.
"Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны", - говорится в заявлении Таяни.
Во время своего выступления в Давосе Зеленский заявил, что сегодня ЕС полагается только на веру, что "НАТО сработает, если будет угроза".
Украинский лидер отметил, что Европе нужны объединенные вооруженные силы для защиты и она должна знать, как себя защитить. Он также сказал, что ЕС не тратил на оборону достаточного количества денег, пока "Америка не надавила на Европу".
Зеленский также подчеркнул, что "НАТО существует благодаря вере, что США будут действовать", а также задал вопрос, кто ответит в случае, если российский диктатор решит забрать Литву или ударить по Польше.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина способна помочь НАТО топить корабли РФ возле Гренландии. По его словам, они будут тонуть там "точно так же, как тонут возле Крыма".
Кроме того, Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп может завершить войну в Украине, поскольку говорит с Владимиром Путиным на равных.
Украинский лидер также сказал, что США намного сильнее РФ. По его словам, американская армия намного сильнее российской благодаря опыту войны Украины.