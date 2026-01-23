В Италии ответили Зеленскому: Европа гарантировала независимость Украины

Комментируя выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Таяни упрекнул его в неблагодарности за поддержку со стороны ЕС,

"Мне кажется, что он не очень щедр по отношению к Европе", - отметил глава итальянского МИДа.

Кроме того, он отметил, что Европа сделала все возможное для сохранения украинской независимости.

"Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны", - говорится в заявлении Таяни.