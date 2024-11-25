В Италии ответили, отправят ли свои войска в Украину

"Мы не отправим ни одного солдата воевать в Украину", - сказал Таян

По его словам, Италия помогает Украине политически, финансово и военно. И это будет происходить и дальше, однако страна не будет посылать солдат воевать в Украину.

"Мы должны избегать эскалации, Россия берет на себя серьезную ответственность, привлекая к войне северокорейских солдат и вербуя хуситов и иранских муртадов", - сказал Таджани, который также является премьер-министром.

Помощь Украине от Италии

Италия предоставила Украине уже не один пакет военной помощи. В частности, были переданы зенитные ракеты, артиллерийские орудия и бронетехника.

Кроме того, сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.