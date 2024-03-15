ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смертоносное нашествие. Пчелы атаковали вторую ракетку мира и сорвали теннисный матч

Индиан-Уэллс, Пятница 15 марта 2024 12:28
UA EN RU
Смертоносное нашествие. Пчелы атаковали вторую ракетку мира и сорвали теннисный матч Фото: Карлос Алькарас вынужден был скрываться от роя (twitter.com/BNPPARIBASOPEN)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 1/4 финала Indian Wells Open в Калифорнии между немцем Алексом Зверевым и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом оказался под угрозой из-за внезапной атаки пчел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis TV.

20-летний пиренеец оказался под неожиданным "давлением" в третьем гейме стартового сета противостояния. Второго номера мирового рейтинга прямо на корте атаковали пчелы.

Судья решил приостановить матч и призвал теннисистов эвакуироваться в раздевалку. Алькарас вынужден был отбиваться от пчелиного роя. Насекомым еще и "понравилось" телевизионное оборудование. В частности, сотни особей оцепили камеру-паука под крышей арены.

После вынужденной паузы Зверев и Алькарас смогли вернуться на корт. Испанец одержал комфортную победу в двух сетах и пробился в полуфинал. Там его соперником будет итальянский теннисист Янник Зиннер.

Кто такой Карлос Алькарас

Уроженец автономного сообщества Мурсия, начал заниматься теннисом в 4 года. Тренер – бывшая первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро.

Во взрослый мужской тур попал в 2018 году. В первый раз дошел до финала на Croatia Open-2021. Завоевал 12 титулов, трижды уступил в решающих поединках. Первый большой триумф испанца – US Open в 2022-м. Пробился в ATP Finals-2022, но пропустил Итоговый турнир из-за повреждения. В прошлом году дошел до полуфинала соревнований.

Соединил в игре черты "большой тройки" – Федерера, Надаля и Джоковича. Увлекается гольфом и футболом, является болельщиком мадридского "Реала".

К слову, украинка Костюк пробилась в полуфинал Indian Wells Open после победы над Потаповой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Бджоли
NEWS
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США