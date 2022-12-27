ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотел отдать на армию РФ. В портах Украины арестовали миллиардное имущество олигарха Усманова

Новина українською →
Украина, Вторник 27 декабря 2022 13:25
Хотел отдать на армию РФ. В портах Украины арестовали миллиардное имущество олигарха Усманова Фото: российский олигарх Алишер Усманов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на почти 2 млрд грн. На территории портов в Украине находились подпольные склады с железной рудой, принадлежащей его компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

"Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн", - добавляют в спецслужбе.

По оперативной информации, сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.

"После этого полезные ископаемые планировали передать потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок",- говорят в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы. По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщалось, немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Узбекистан лоббирует снятие санкций ЕС с олигарха Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Он даже оказывает олигарху юридическую помощь для возможного обжалования в суде, если Евросоюз не согласится снять санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского