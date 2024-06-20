Из Милана на море за полцены. Как бюджетно побывать на юге Италии летом

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, как посетить живописные локации Италии с помощью бюджетных поездов, которые запускаются в стране на днях.

Этим летом Италия запускает два новых бюджетных маршрута ночных поездов от Милана на севере до Лечче на юге Апулии и Реджо-ди-Калабрия в Калабрии. Билеты стоят примерно в два раза дешевле чем билеты на ночные спальные поезда.

Сколько стоят билеты на два поезда по Италии

С середины июня итальянский государственный оператор Trenitalia запускает два новых скоростных поезда Frecciarossa. Два IntercityNotte уже курсируют по одному маршруту, но новый поезд Frecciarossa быстрее на несколько часов и примерно вдвое дешевле – цены на билеты начинаются от 29,90 евро в одну сторону.

Новые поезда будут курсировать начиная с 21 июня и отправляться каждую пятницу и субботу. Ночной поезд от станции Milano Centrale в Лечче едет чуть больше девяти часов, отправляясь в 22:45 и прибывая в 7:57. Обратный поезд отправляется из Лечче в 21:05 и прибывает в Милан в 7:35.

Поезд останавливается в таких живописных местах:

Милано-Рогоредо;

Парма;

Реджо-нель-Эмилия;

Модена;

Болонья-Сентрале;

Фоджа;

Барлетто;

Бари (центральная станция);

Монополи;

Фазано;

Остуни;

Бриндизи.

Фото: Реджо-нель-Эмилия , Италия (unsplash.com)

Еще один ночной поезд будет курсировать из Милано Сентрале в Реджо ди Калабрия в юго-западном регионе Калабрии.

Дорога займет около 11 часов, отправление в 21:20 вечером и прибытие – в 8:11 утра. Поезд останавливается в Милано Рогоредо, Реджио Эмилия, Болонья Сентрале, Паола, Ламеция, Розарно и Вилла Сан Джованни. Цены на билеты начинаются с 39,90 евро.

Что нужно учитывать пассажирам

Путешествуя по Италии фактически за полцены, нужно учитывать важный нюанс новых бюджетных поездов.

"В поезде нет кушеток или отдельных купе, поэтому вы будете сидеть прямо на протяжении всей поездки. Вагона-ресторана также нет, но есть бар с закусками, сэндвичами и напитками", – отмечают в Euronews Travel.

Но пассажирам также доступны билеты в вагоны бизнес-класса. Там более удобные и большие по размеру места, бесплатный Wi-Fi и бесплатные закуски. Цены – от 44,90 евро на маршруте Милан-Лечче и 54,90 евро на маршруте Милан-Реджо-ди-Калабрия.

Фото: Город Монополи (wikipedia.org )

Два самых красивых города южной Италии

Лечче у края итальянского региона Апулия славится своими барочными сооружениями медового цвета в уникальном стиле, известном как барокко лекчезе.

Собор и базилика Санта-Кроче – изысканные сооружения, на стенах которых можно увидеть резные религиозные сцены, животные и природные элементы. В местных ресторанах подают локальные блюда – жареные шарики из баклажанов и паста орекьет с ботвой репы.

В городе Реджо-ди-Калабрия поблизости от юго-западного края Италии стоит посетить один из лучших археологических музеев страны, где хранятся бронзовые изделия Риаче и древние греческие статуи в натуральную величину. В местных заведениях попробуйте пикантные блюда. Например, намазку из свиной колбасы ндуя и сыр пекорино.

Фото: Лечче на юге Италии (unsplash.com)