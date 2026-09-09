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В Италии обиделись, что их не пригласили на переговоры о мире в Украине

22:30 09.09.2026 Ср
2 мин
В Риме призывают изменить формат переговоров и дают совет Зеленскому
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)

Украине следует привлекать к мирным инициативам не только Францию и Германию, но и другие ключевые страны Европейского Союза, включая Италию и Польшу.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Почему важно привлекать весь ЕС

По словам итальянского чиновника, для достижения справедливого мира необходимо ориентироваться на весь Евросоюз, а не только на отдельные государства.

"Нам нужен справедливый мир. Мы будем продолжать помогать Украине защищаться, не отправляя наши войска. Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленский также должен смотреть не на отдельные европейские государства, а на все государства ЕС", - подчеркнул Таяни.

Глава МИД Италии подчеркнул, что создание небольших закрытых групп для переговоров не даст желаемого результата.

"Инициативы небольших групп не нужны. Я говорю Зеленскому, я даю ему совет как друг Украины: лучше всего привлекать не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", - заявил он, выступая на прессбрифинге в Федерации бизнеса штата Сан-Паулу (Fiesp).

Переговоры по войне в Украине

Напомним, что переговорный процесс по урегулированию войны в Украине может возобновиться в ближайшее время.

В дипломатических кругах отмечают, что стороны рассматривают разные форматы взаимодействия, включая привлечение новых международных партнеров и возврат к трехсторонним консультациям.

В частности, в РФ заявили о сохранении определенной коммуникации и допустили возможность встречи.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков отметил, что допускают трехсторонние переговоры с Украиной и США и назвали возможное место их проведения, подчеркнув, что "определенные контакты" между сторонами все еще сохраняются.

В то же время в Вашингтоне к перспективам возобновления диалога относятся сдержанно.

Оценивая шансы на дипломатическое урегулирование, госсекретарь США Марко Рубио предостерег, что переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшие недели, поскольку американская сторона готовит соответствующий план, однако предстоит еще много сложной работы.

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