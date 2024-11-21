RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Италии двух предпринимателей подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Прокуратура Милана начала расследование в отношении двух предпринимателей из Ломбардии, 34 и 60 лет, которых подозревают в передаче секретных данных российским спецслужбам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

В обмен на криптовалюту предприниматели якобы передавали документы, фотографии военных объектов и информацию о системе электронной безопасности.

Как утверждается, контакты предпринимателей с российской стороной начались в "глубокой паутине", а затем перешли в мессенджер Telegram. Помимо финансового интереса, подозреваемые, вероятно, руководствовались идеологическими мотивами, поддерживая Россию в конфликте в Украине и выступая против западной политики.

Расследование велось при участии итальянской службы контрразведки AISE и подразделения карабинеров, специализирующегося на борьбе с контрафактом и киберпреступностью.

Среди схем, которые фигурируют в деле, упоминается предложение установить бесплатные видеокамеры ("дашкамы") для таксопарков Милана, что могло позволить передавать изображения городских районов российским спецслужбам без ведома водителей.

На днях в Украине был задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияРоссийская Федерация