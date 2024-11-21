В Италии двух предпринимателей подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами

В обмен на криптовалюту предприниматели якобы передавали документы, фотографии военных объектов и информацию о системе электронной безопасности.

Как утверждается, контакты предпринимателей с российской стороной начались в "глубокой паутине", а затем перешли в мессенджер Telegram. Помимо финансового интереса, подозреваемые, вероятно, руководствовались идеологическими мотивами, поддерживая Россию в конфликте в Украине и выступая против западной политики.

Расследование велось при участии итальянской службы контрразведки AISE и подразделения карабинеров, специализирующегося на борьбе с контрафактом и киберпреступностью.

Среди схем, которые фигурируют в деле, упоминается предложение установить бесплатные видеокамеры ("дашкамы") для таксопарков Милана, что могло позволить передавать изображения городских районов российским спецслужбам без ведома водителей.