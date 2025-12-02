ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Италия медлит с продлением военной помощи Украине на следующий год, - Reuters

Рим, Вторник 02 декабря 2025 21:04
UA EN RU
Италия медлит с продлением военной помощи Украине на следующий год, - Reuters Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Италии собирается отложить рассмотрение декрета, который позволит продолжить военную помощь Украине в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, такая ситуация возникла на фоне напряженности внутри правящей коалиции в Италии по вопросу помощи Украине.

Премьер Италии Джорджа Мелони обещала помогать Украине противостоять российскому вторжению до конца войны, но ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", сомневается в необходимости дальнейшей поддержки украинских воинов.

Источники Reuters рассказали, что декрет о продлении помощи Украине был включен в повестку совещания в среду, 3 декабря, на котором планировалось подготовить заседание Кабинета министров на следующий день. Но его убрали, поскольку "повестка была слишком насыщенной".

Стоит заметить, что правительство Италии ежегодно принимало декреты о продлении военной помощи Украине. Они позволяли правительству предоставлять Украине пакеты с оружием без одобрения парламента. Текущий декрет истекает в конце года.

После утверждения правительством новый декрет вступит в силу немедленно, но затем должен быть ратифицирован парламентом в течение 60 дней.

Новый пакет помощи от Италии

Напомним, ранее стало известно, что правительство Италии утвердило уже 12-й пакет военной помощи Украине.

Соответствующий указ подписал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

В правительстве Италии, как и обычно, не раскрыли содержание нового пакета военной помощи, а также стоимость вооружения, которое в него вошло.

Стоит заметить, что Италия помогает Украине еще с 2022 года. В частности, она предоставила системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые могут сбивать баллистику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит