Италия увеличит оборонные расходы: Мелони обещает достичь цели НАТО до конца года

Премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что Италия планирует увеличить расходы на оборону, чтобы достичь цели НАТО в 2% валового внутреннего продукта (ВВП) уже к концу 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloоmberg.
Она подчеркнула, что это решение является ответом на растущие геополитические угрозы, в частности войну России против Украины, а также на давление со стороны США, которые требовали от союзников НАТО активизировать военные расходы.
На сегодняшний день Италия выделяет лишь 1,5% ВВП на оборонный сектор, что значительно отстает от большинства стран Альянса.
Однако, согласно заявлению Мелони, цель достижения 2% будет реализована путем увеличения непосредственных расходов на оборону, а также переклассификации части других расходов на оборонные.
Это решение стало ответом на критику со стороны США, в частности президента Дональда Трампа, который выступал за увеличение военных расходов до 5% ВВП среди союзников.
Несмотря на то, что для Италии увеличение расходов на оборону является непростой задачей из-за высокого уровня долга, премьер-министр заверила, что эти изменения не нарушат стабильность государственных финансов.
Министр финансов Джанкарло Джорджетти также подтвердил, что дополнительные расходы не приведут к нарушению бюджетного баланса страны.
На саммите НАТО члены ЕС, хотели повысить текущий целевой показатель расходов на оборону с 2% ВВП, что установит новый стандарт для государств-членов.
Этот шаг может стать важным этапом на пути к изменению оборонной стратегии, поскольку США уже неоднократно призывали к увеличению расходов на оборону до 5%, чего пока не достигает ни одна из стран НАТО.
После вторжения России в Украину расходы на оборону стран ЕС, которые входят в НАТО, увеличились на 30%, достигнув целевых 2% от ВВП.
Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.
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