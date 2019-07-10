Італія закрила найбільший в Європі табір для біженців

Влада Італії у вівторок, 9 липня, закрили колись найбільший в Європі табір для біженців, який розташований в маленькому містечку Мінея на острові Сицилія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини, який прибув на офіційну церемонію, привітав цей крок. За його словами, закриття табору дозволить державі "заощадити багато грошей".

Політик пообіцяв колишнім працівникам табору нові робочі місця, заявивши, що Сицилія і Мінея не можуть будувати своє майбутнє на імміграцію. Він також додав, що в майбутньому не повинно бути гігантських таборів - їх повинні замінити "менші і більш контрольовані центри".

Раніше глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що Італії слід впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Однак у відповідь глава МВС Італії Маттео Сальвини відмовився відкривати гавані країни для прийому суден.

РБК-Україна писало, що Європейська комісія може призупинити дію безвізового режиму для окремих країн Західних Балкан та Латинської Америки, через зростаючу кількість мігрантів з цих країн.