Італія закриє всі гірськолижні курорти

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Всі гірськолижні курорти будуть закриті з ранку вівторка через поширення коронавірусу

В Італії прийняли рішення закрити всі гірськолижні курорти країни через поширення коронавирусу нового типу. Про це заявив у понеділок міністр з регіональних питань Франческо Бочча, передає AFP.

Всі гірськолижні курорти в країні будуть закриті з ранку вівторка.

Крім того, Національний олімпійський комітет Італії вирішив скасувати всі спортивні заходи, заплановані в країні до 3 квітня, через поширення коронавірус, повідомляється на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Італії число смертей від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилася на 97, загальне число померлих досягло 463 чоловік. Кількість інфікованих в даний час складає 9172. Відзначається, що 724 осіб повністю одужали.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовані в Європі. В Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусіом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз в цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється в разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.