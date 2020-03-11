Италия выделила 25 млрд евро на поддержку пострадавшей от коронавируса экономики

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Экономика страны может скатиться в рецессию из-за вспышки вируса

Италия выделила 25 млрд евро для смягчения экономического ущерба от второй по величине в мире вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе итальянский кабинет министров заявил, что на борьбу с вирусом потребуется всего 7,5 млрд евро, но с тех пор ситуация обострилась, и страна, которая уже близка к рецессии, находится под карантином.

В частности обсуждается возможность направить средства на помощь тем, кто временно остается без работы из-за ограничений, в гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса, на выплаты компенсаций компаниям, выручка которых упала более чем на 25%.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил журналистам, что и без того жесткие ограничения на передвижение могут быть усилены после того, как северный регион Ломбардия с финансовой столицей Италии Миланом попросил закрыть все магазины и отметить общественный транспорт.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии возросло с 9 172 до 10 149, а количество смертельных случаев выросло на 168 до 631.

Правительство рекомендовал всем итальянцам оставаться дома и избегать ненужных поездок до 3 апреля. Достопримечательности Рима, в том числе фонтан Треви, Пантеон и Испанская лестница, были практически пустыми во вторник, а Ватикан закрыл площадь Святого Петра и базилику Святого Петра для туристов.

Индекс фондовой биржи Милана упал еще на 3,3% во вторник, 10 марта, а это означает, что с 20 февраля он сократился на 29%. Стоимость заимствований в Италии также резко растет, вызывая опасения, что экономика находится на грани рецессии.

Как сообщало РБК-Украина, Банк Англии в среду, 11 марта, снизил ключевую ставку с 0,75% до 0,25% для защиты британской экономики от последствий вспышки коронавируса.

Отметим, Федеральная резервная система США 3 марта приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.