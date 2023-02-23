Италия требует, чтобы санкции G7 против России применялись всеми странами G20

Италия требует, чтобы санкции стран "Большой семерки" (G7) против РФ применялись всеми странами "Большой двадцатки" (G20).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, которое приводит The Guardian.
"Санкции, введенные странами G7 против России после ее вторжения в Украину должны применяться всеми странами G20", - говорится в заявлении.
Джорджетти заявил об этом на полях саммита финансовых лидеров G20 в Бангалоре.
"Иначе Россия обходит санкционную систему, и последствия рискуют не оправдать наши ожидания", - добавил министр.
Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.