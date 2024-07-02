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Италия изъяла ударные дроны китайского производства, которые отправили в Ливию

Вторник 02 июля 2024 20:33
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Италия изъяла ударные дроны китайского производства, которые отправили в Ливию Иллюстративное фото: Италия изъяла ударные дроны китайского производства (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В одном из портов Италии перехватили ударные дроны китайского производства. Они предназначались для Ливии.

Об этом сказано в заявлении таможенной полиции и таможенного агентства Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в полиции, разобранные дроны были замаскированы среди копий лопастей ветряных турбин. Такой груз обнаружили в в шести контейнерах в порту Джоя-Тауро, что в южном регионе Калабрия.

Беспилотники конфисковали, поскольку для Ливии, в которой продолжается гражданская война, действует запрет на поставки оружия.

Reuters напоминает, что итальянские СМИ публиковали информацию о перехвате дронов еще в прошлом месяце. По их данным, беспилотники обнаружили в Италии 18 июня.

Журналисты уточняли, что груз изъяли на контейнеровозе, которный направлялся из южно-китайского порта Яньтянь в Бенгази, порт на востоке Ливии.

Напомним, еще в прошлом году СМИ написали, что Россия хочет построить военную базу в Ливии. Как уточняли журналисты, это позволило бы стране-агрессору шпионить за всем Евросоюзом.

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