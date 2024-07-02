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Італія вилучила ударні дрони китайського виробництва, які відправили до Лівії

Вівторок 02 липня 2024 20:33
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Італія вилучила ударні дрони китайського виробництва, які відправили до Лівії Ілюстративне фото: Італія вилучила ударні дрони китайського виробництва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В одному з портів Італії перехопили ударні дрони китайського виробництва. Вони призначалися для Лівії.

Про це сказано у заяві митної поліції та митного агентства Італії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили в поліції, розібрані дрони були замасковані серед копій лопатей вітряних турбін. Такий вантаж виявили у шести контейнерах у порту Джоя-Тауро, що в південному регіоні Калабрія.

Безпілотники конфіскували, оскільки для Лівії, де триває громадянська війна, діє заборона на постачання зброї.

Reuters нагадує, що італійські ЗМІ публікували інформацію про перехоплення дронів ще минулого місяця. За їхніми даними, безпілотники виявили в Італії 18 червня.

Журналісти уточнювали, що вантаж вилучили на контейнеровозі, який прямував з південно-китайського порту Яньтянь в Бенгазі, порт на сході Лівії.

Нагадаємо, ще минулого року ЗМІ написали, що Росія хоче збудувати військову базу в Лівії. Як уточнювали журналісти, це дозволило б країні-агресорові шпигувати за всім Євросоюзом.

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