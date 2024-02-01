Италия отправит военный корабль для участия в миссии ЕС в Красном море
Италия примет участие в новой европейской миссии Aspides в Красном море. В течение 12 месяцев в Красном море будет находиться как минимум один итальянский корабль.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
"В течение 12 месяцев будет находиться как минимум один итальянский корабль и мы также рассматриваем возможность отправки воздушных средств для наблюдения и сбора данных", - заявил он.
По его словам, штаб-квартира миссии Euro-Aspides в Красном море, вероятно, будет находиться в Греции, в Лариссе.
Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море
Ранее, 22 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.
Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.
Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.
Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.
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