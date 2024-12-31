Италия выделяет 13 миллионов евро на восстановление энергетики Украины
Италия объявила о выделении 13 миллионов евро в рамках Фонда поддержки энергетики Украины. Помощь будет направлена на восстановление энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Италии.
Отмечается, что решение было принято по поручению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Италии, этот вклад является одним из крупнейших среди стран-доноров и имеет целью стабилизировать электроснабжение для миллионов украинцев, которые переживают тяжелые времена войны.
В Италии подчеркнули, что эта поддержка является важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем, которые получили серьезные повреждения в результате многочисленных атак российских войск.
"Вклад Италии - один из крупнейших взносов одной страны - поможет стабилизировать поставки электроэнергии миллионам пострадавших от войны украинцев в это сложное время", - говорится в заявлении МИД страны.
Также сообщается, что Фонд поддержки энергетики Украины продолжает эффективно работать, поскольку атаки РФ на энергетические объекты Украины продолжаются.
"Пожертвование Италии является знаком глобальной солидарности и подчеркивает несомненную важность Фонда в предоставлении своевременной и эффективной помощи энергетическому сектору Украины", - отметили в итальянском ведомстве.
Помощь Италии Украине
С момента начала полномасштабной войны Италия стала одним из ключевых партнеров Украины в Европе, постоянно предоставляя не только финансовую, но и техническую поддержку.
Италия присоединилась к поставкам Украине оборонного оборудования, включая системы ПВО, артиллерийские установки и бронетехнику.
Также итальянское правительство выделило значительные ресурсы для поддержки украинских беженцев, прибывших в страну. Страна создала программы социальной адаптации и интеграции.
Италия помогает Украине восстанавливать критическую инфраструктуру, а также школы, больницы и другие объекты социального значения, поврежденные в результате российских обстрелов.
Ранее в Италии поддержали продление поставок оружия Украине.
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