Италия выделяет 13 миллионов евро на восстановление энергетики Украины

Италия объявила о выделении 13 миллионов евро в рамках Фонда поддержки энергетики Украины. Помощь будет направлена на восстановление энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Италии.

Отмечается, что решение было принято по поручению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Италии, этот вклад является одним из крупнейших среди стран-доноров и имеет целью стабилизировать электроснабжение для миллионов украинцев, которые переживают тяжелые времена войны.

В Италии подчеркнули, что эта поддержка является важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем, которые получили серьезные повреждения в результате многочисленных атак российских войск.

"Вклад Италии - один из крупнейших взносов одной страны - поможет стабилизировать поставки электроэнергии миллионам пострадавших от войны украинцев в это сложное время", - говорится в заявлении МИД страны.

Также сообщается, что Фонд поддержки энергетики Украины продолжает эффективно работать, поскольку атаки РФ на энергетические объекты Украины продолжаются.

"Пожертвование Италии является знаком глобальной солидарности и подчеркивает несомненную важность Фонда в предоставлении своевременной и эффективной помощи энергетическому сектору Украины", - отметили в итальянском ведомстве.

Помощь Италии Украине

С момента начала полномасштабной войны Италия стала одним из ключевых партнеров Украины в Европе, постоянно предоставляя не только финансовую, но и техническую поддержку.

Италия присоединилась к поставкам Украине оборонного оборудования, включая системы ПВО, артиллерийские установки и бронетехнику.

Также итальянское правительство выделило значительные ресурсы для поддержки украинских беженцев, прибывших в страну. Страна создала программы социальной адаптации и интеграции.

Италия помогает Украине восстанавливать критическую инфраструктуру, а также школы, больницы и другие объекты социального значения, поврежденные в результате российских обстрелов.