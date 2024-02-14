ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа из РФ, - еврокомиссар

Страны Европейского союза не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа из России. У ЕС есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок газа.

Об этом заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По ее словам, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно.

"ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок. Сейчас наш основной фокус - обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа", - заявила она.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза .

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