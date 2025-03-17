Италия и Испания пока не поддерживают план ЕС по увеличению военной помощи Украине, - Reuters
Италия и Испания в понедельник дали понять, что пока не готовы поддержать предложение ЕС о выделении до 40 млрд евро военной помощи Украине в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас могло бы означать удвоение военной поддержки Украины со стороны ЕС. Ведь в 2024 году страны Евросоюза предоставили Киеву около 20 миллиардов евро.
Однако перед встречей в Брюсселе министры иностранных дел Италии и Испании - третьей и четвертой крупнейших экономик ЕС - заявили, что пока рано принимать окончательное решение по инициативе.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что вопрос требует детального обсуждения, учитывая переговоры о перемирии в Украине.
"Мы ждем телефонного разговора Трампа и Путина, чтобы увидеть, будут ли какие-то сдвиги в достижении перемирия", - сказал Таяни.
Также министр добавил, что Италии необходимо найти средства на усиление собственной обороноспособности.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил: "Посмотрим, как пойдет дискуссия, но на данный момент решения нет."
По его словам, Испания уже обязалась предоставить Украине 1 миллиард евро военной помощи в этом году и сделала это независимо от инициативы Каллас.
Reuters добавляет, что при обсуждении вопроса поддержки Украины Словакия дала понять, что не будет блокировать инициативу, но не намерена делать взносы. Венгрия и Словакия не предоставляют военной помощи Украине, но, по словам представителей ЕС, они не смогут заблокировать инициативу, поскольку взносы являются добровольными.
Помощь Украине
Напомним, недавно ЕС предложил создать фонд для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро. Фонд будет действовать на основе добровольного участия, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.
А сегодня после заседания Совета ЕС Кая Каллас заявила, что выделение Европейским Союзом новой помощи Украине на 40 млрд евро имеет широкую политическую поддержку, но еще есть много деталей.
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