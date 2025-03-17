Италия и Испания пока не поддерживают план ЕС по увеличению военной помощи Украине, - Reuters

Италия и Испания в понедельник дали понять, что пока не готовы поддержать предложение ЕС о выделении до 40 млрд евро военной помощи Украине в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас могло бы означать удвоение военной поддержки Украины со стороны ЕС. Ведь в 2024 году страны Евросоюза предоставили Киеву около 20 миллиардов евро.

Однако перед встречей в Брюсселе министры иностранных дел Италии и Испании - третьей и четвертой крупнейших экономик ЕС - заявили, что пока рано принимать окончательное решение по инициативе.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что вопрос требует детального обсуждения, учитывая переговоры о перемирии в Украине.

"Мы ждем телефонного разговора Трампа и Путина, чтобы увидеть, будут ли какие-то сдвиги в достижении перемирия", - сказал Таяни.

Также министр добавил, что Италии необходимо найти средства на усиление собственной обороноспособности.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил: "Посмотрим, как пойдет дискуссия, но на данный момент решения нет."

По его словам, Испания уже обязалась предоставить Украине 1 миллиард евро военной помощи в этом году и сделала это независимо от инициативы Каллас.

Reuters добавляет, что при обсуждении вопроса поддержки Украины Словакия дала понять, что не будет блокировать инициативу, но не намерена делать взносы. Венгрия и Словакия не предоставляют военной помощи Украине, но, по словам представителей ЕС, они не смогут заблокировать инициативу, поскольку взносы являются добровольными.