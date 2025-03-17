Украинец Шульга стал чемпионом конференции в студенческой лиге США: его признали игроком года (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х команды .

В финальном поединке против "Джордж Мейсон" (68:63) Шульга продемонстрировал блестящую игру, став самым результативным игроком матча. Он записал в свой актив 18 очков (2/3 двухочковых, 2/6 трехочковых, 8/9 штрафных), а также добавил 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

Благодаря победе университетская команда "Вирджиния Рэмс" пробилась в плей-офф студенческого чемпионата страны (неофициальное название - "Мартовское безумие"). Там коллектив получил 11-й номер посева на Востоке (45-й в целом) и 20 марта встретится в первом раунде с командой Университета Бригама Янга.

Стоит отметить, что для "Вирджинии" это будет уже 20-е появление в "Мартовском безумии". Последний раз "Рэмс" играли там в 2023 году.

Сам Шульга был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10, а также включен в первую сборную. Он стал лучшим в своей команде по результативности (15,5 очка за игру), передачам (3,8) и перехватам (1,9).

Украинец занял третье место в рейтинге конференции Atlantic-10 по количеству перехватов и четвертое по соотношению результативных передач к потерям (2,3 к 1). В течение сезона Шульга дважды признавался лучшим игроком недели конференции, он восемь раз набирал более 20 очков за матч и дважды делал дабл-даблы.

Кто такой Максим Шульга

Уроженец Киева, первые тренеры - Борис Шульга и Ольга Сосновская. За океан переехал в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.

Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Общается на четырех языках - украинском, русском, испанском и английском.