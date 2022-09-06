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Шантаж "Газпрому" не спрацював: ціни на газ в Європі падають завдяки рекордним запасам

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Берлін, Вівторок 06 вересня 2022 14:31
Шантаж "Газпрому" не спрацював: ціни на газ в Європі падають завдяки рекордним запасам Фото: газ в Європі подешевшав завдяки рекордним запасам (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Європі знизилися у вівторок, 6 вересня, оскільки увага була звернена на високі рівні запасів в Європі. Газ подешевшав після зростання в понеділок у відповідь на припинення на невизначений термін поставок з Росії по газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський еталонний контракт на хабі TTF в Нідерландах подешевшав більш ніж на 10% до 2280 доларів за тисячу кубометрів.

"Схоже, що поліпшення фундаментальних показників, що відбивається на рівні запасів, значно знизило премію за ризик по російському газу", - говорять аналітики Engie EnergyScan.

Минулого тижня Європа достроково виконала завдання щодо заповнення своїх запасів газу на 80% до листопада. Запаси ЄС в даний час заповнені майже на 82%, згідно з даними Gas Infrastructure Europe, а склади в Німеччині, найбільшому споживачеві газу в Європі, заповнені на 86%.

Рейтингове агентство Fitch заявило, що скорочення потоків газу по "Північному потоку" відбулося на чотири місяці раніше, ніж агентство раніше очікувало, але додало, що Європа підготувалася до такого повороту подій.

"Схоже, що поліпшення фундаментальних показників, що відбивається на рівні запасів, значно знизило премію за ризик по російському газу", - говорять аналітики Engie EnergyScan.

"План ЄС, підкріплений збільшенням поставок альтернативного газу, особливо рекордним імпортом зрідженого природного газу( СПГ), і скороченням споживання газу на 15% у 2023 році в порівнянні з 2021 роком, повинен допомогти уникнути гострої нестачі", - відзначають аналітики Fitch.

Однак Fitch вважає, що як і раніше існує багато факторів невизначеності, пов'язаних з пропозицією і попитом на зимовий газ в ЄС, такими як температура, поставки СПГ і розвиток війни Росії проти України.

Нагадавши, ціни на газ в Європі різко зросли 5 вересня після того, як Росія заявила, що її магістральний газопровід "Північний потік" залишиться закритим на невизначений термін, що посилило побоювання з приводу нестачі і нормування газу в Європі.

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