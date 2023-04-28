Италия рассмотрит законопроект о признании Голодомора геноцидом украинцев, - Шмыгаль

В скором времени Италия рассмотрит законопроект о признании Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Сегодня, 28 апреля, премьер сообщил, что уже в ближайшее время парламент Италии рассмотрит законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

"Надеемся на положительное решение", - добавил он.

Напомним, вчера ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ.

Ранее мы сообщали, что ряд стран уже признали Голодомор геноцидом украинского народа. Среди них, в частности: Франция, Исландия и Бельгия.

Кроме того, Голодомор геноцидом украинского народа также признал и Европейский парламент.

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