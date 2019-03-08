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Італія працює над скасуванням санкцій проти Росії, - Конте

Новини » Політика    08.03.2019 - 22:48
Італія працює над скасуванням санкцій проти Росії, - Конте
Фото: Джузеппе Конте (Getty Images)

За словами Конте, санкції шкодять італійській економіці

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що італійський уряд працює над скасуванням міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час свого виступу на зовнішньополітичній конференції в місті Генуя в п'ятницю, 8 березня, Конте наголосив, що санкції проти Росії, які були запроваджені в 2014 році повинні бути скасованими.

За словами італійського прем'єр-міністра, антиросійські санкції є неефективними та завдають збитків економіці Італії.

"Ми працюємо задля досягнення цієї мети (скасування санкцій - ред.)", - додав Конте.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці. На наступному тижні буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 осіб та 44 підприємств в Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, введені в 2014 році через ситуацію в Україні.

Крім того, 15 лютого дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

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