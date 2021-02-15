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Італія продовжила заборону на відкриття гірськолижних курортів

Автор: Ігор Литвиненко

Італія продовжила заборону на роботу гірськолижних курортів для населення. Непрофесійним спортсменам заборонено відвідувати такі курорти до 5 березня.

Про це повідомляє ANSA.

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Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца. Також він анонсував виплати компенсацій операторам гірськолижних курортів.

"Уряд зобов'язується виплатити компенсацію операторам, як тільки буде можливість", - заявив Сперанца.

При цьому представники галузі гірськолижного туризму виступили з різкою критикою такого рішення уряду, назвавши його "важким ударом".

Нагадаємо, раніше в Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації COVID-19.

Крім цього, минулого тижня італійський уряд продовжив заборону на другорядні поїздки між регіонами. Обмеження діятиме як мінімум до 25 лютого.

Відзначимо, в Італії з кінця грудня діє загальнонаціональний карантин. На цей час закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових). При цьому в січні в Італії прийняли рішення продовжити режим надзвичайної ситуації з-за коронавіруса до кінця квітня.

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