Італія продовжила карантин до кінця липня

Уряд Італії продовжив термін карантинних заходів для стримування поширення коронавірусу до 31 липня. Деякі діючі обмеження посилили.

Про це повідомляє ANSA.

Зокрема, влада посилила контроль за масочним режимом в публічних місцях, де люди не можуть перебувати на відстані хоча б за 1 метр один від одного. Також продовжили заборону на роботу нічних розважальних закладів.

Крім того, вирішено посилити контроль за прибуттям громадян з країн, які не входять у Шенгенську зону.

"На сьогодні заборона на в'їзд і транзит Італією стосується 13 країн, ми будемо постійно оновлювати цей список. Для всіх прибулих з неєвропейських країн зберігається 14-денний карантин" - заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

У число зазначених країн входять Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу і Домініканська республіка.

У МОЗ Італії наголосили, що вищезгадані країни мають "високий відсоток захворюваності вірусом по відношенню до населення і дуже низьку стійкість систем охорони здоров’я".

Нагадаємо, кілька днів тому Італія тимчасово заборонила в'їзд в країну громадянам з 13 держав, що не входять в Європейський союз.

Раніше РБК-Україна писало, в які країни дозволено в'їзд українцям.