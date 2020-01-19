Італія закликала ввести санкції проти "спонсорів" війни в Лівії

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на полях Берлінської конференції закликав ввести посилені санкції щодо тих, хто сприяє продовженню війни в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Messaggero.

За словами глави італійського МЗС, необхідно створити механізм санкцій щодо так званих "спонсорів" військового конфлікту в Лівії. Зокрема, Ді Майо запропонував забезпечити повне дотримання санкцій, передбачених за порушення ембарго ООН.

"Необхідно працювати над механізмом санкцій щодо тих, хто продовжує живити війну в Лівії. На даний момент санкції передбачені (за порушення - ред.) ембарго ООН (на постачання зброї - ред.), але потрібно забезпечити їх повне дотримання, почавши з жорсткого контролю. Вкрай важливо також виключити весь зовнішній вплив на розвиток ситуації ", - вказав він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що сподівається на закріплення режиму припинення вогню в Лівії після Берлінської конференції. Ердоган наголосив, що Туреччина очікує досягнення політичного вирішення конфлікту в Лівії.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив участь глави визнаного міжнародною спільнотою Уряду національної згоди Фаїза Сараджа та командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара в Берлінській конференції щодо Лівії.