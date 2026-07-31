Италия приостанавливает действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

Италия рассматривала этот вынужденный шаг еще утром 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa, публикующую заявление Министерства внутренних дел Италии.
Министерство внутренних дел Италии приказало закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, отмечает издание.
Решение было принято после получения последней собранной информации, проанализированной, в частности, Комитетом по вопросам иммиграции и безопасности границ. Его возглавлял министр Маттео Пьянтедози сегодня утром в Министерстве внутренних дел, пишет La Stampa.
Кроме того, после телефонного разговора между Пьянтедози и его французским коллегой Лораном Нуньесом была согласована возможность усиления контроля вдоль сухопутной границы.
Это произойдет в рамках соглашений о полицейском сотрудничестве, подписанных ранее между Францией и Италией.
Министерство внутренних дел Италии заявило, что пограничная полиция будет проводить "целевые, выборочные проверки" граждан прибывающих из Испании третьих стран.
Это будет делаться для того, чтобы проверить, есть ли у них документы для путешествий в рамках ЕС, сообщает Reuters.
Как стало известно The Guardian, Италия еще официально не сообщила ни одному из партнеров о своем решении приостановить действие Шенгена с Испанией.
Позже премьер-министр Италии Джорджа Мэлони официально заявила о временном прекращении режима свободного передвижения по Шенгенскому соглашению. Это касается морского и воздушного сообщения с Испанией. Пограничный контроль возобновлен.
"Это чрезвычайная мера, принятая для защиты нацбезопасности и предотвращения возможных последствий для нашей страны. Мероприятие будет действовать только в течение необходимого времени, с особым вниманием к ограничению любого влияния на летние туристические потоки", - говорит Мелони.
Параллельно Италия готова поддержать каждую европейскую инициативу по оказанию помощи испанским институтам. Речь идет о возобновлении полного контроля над внешними границами ЕС и разрешении текущей ситуации.
"Защита границ означает защиту безопасности граждан, борьбу с нелегальной иммиграцией и борьбу с торгующими людьми преступными сетями", - уточнила Мелони.
Ранее РБК-Украина писала, что лидеры ряда европейских стран призвали приостановить участие Испании в Шенгене из-за масштабного миграционного кризиса в Сеуте.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что все страны ЕС должны поддержать предложение Италии приостановить статус Испании в Шенгене. По ее словам, Рим уже рассматривает такую возможность, что ранее подтвердила итальянская премьер-министр Джорджа Мэлони.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная "волна" в десятки тысяч человек, "затопившая" Сеуту, похожа на "вторжение".