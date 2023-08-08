Италия приостановила программу "золотых виз" для граждан России и Беларуси

Италия решила приостановить действие "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Это произошло с опозданием в более чем на год.
Об этом заявило Министерство бизнеса и производства Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Italy 24 Press News.
В середине июля 2023 года, почти через полтора года после рекомендаций Еврокомиссии после российского вторжения в Украину, Италия приостановила программу так называемых "золотых виз" для граждан России и Белоруссии.
Министерство опубликовало сообщение такого типа.
"Мы сообщаем о приостановлении программы для граждан России и Беларуси в соответствии с распоряжением президента комитета от 14 июля 2023 года согласно рекомендации 2028 Европейского Союза", - говорится в сообщении.
После 24 февраля 2022 года Италия выдавала "золотые визы" россиянам.
Отмечается, что за прошлый год Италия выдала 32 российским гражданам двухлетнюю "золотую визу".
Также в Италии уточнили, что 4 россиянам было отказано в предоставлении такой визы.
В 2022 году россияне заняли первое место среди всех инвесторов, получивших визу по программе "Инвесторская виза в Италию". Они опередили американцев, британцев и других граждан, которые не являются жителями стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Испания продолжает выдавать вид на жительство россиянам по схеме "золотая виза", несмотря на то, что год назад выдачу приостановили из-за вторжения в Украину.
Также Верховный суд Великобритании постановил, что программа поощрения инвестиций в российские компании в обмен на получение британских "золотых виз" не соответствует иммиграционным правилам.
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