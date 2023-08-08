Италия приостановила программу "золотых виз" для граждан России и Беларуси

В середине июля 2023 года, почти через полтора года после рекомендаций Еврокомиссии после российского вторжения в Украину, Италия приостановила программу так называемых "золотых виз" для граждан России и Белоруссии.

Министерство опубликовало сообщение такого типа.

"Мы сообщаем о приостановлении программы для граждан России и Беларуси в соответствии с распоряжением президента комитета от 14 июля 2023 года согласно рекомендации 2028 Европейского Союза", - говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 года Италия выдавала "золотые визы" россиянам.

Отмечается, что за прошлый год Италия выдала 32 российским гражданам двухлетнюю "золотую визу".

Также в Италии уточнили, что 4 россиянам было отказано в предоставлении такой визы.

В 2022 году россияне заняли первое место среди всех инвесторов, получивших визу по программе "Инвесторская виза в Италию". Они опередили американцев, британцев и других граждан, которые не являются жителями стран ЕС.

Выдача "золотых виз" россиянам в Европе

Ранее сообщалось, что Испания продолжает выдавать вид на жительство россиянам по схеме "золотая виза", несмотря на то, что год назад выдачу приостановили из-за вторжения в Украину.

Также Верховный суд Великобритании постановил, что программа поощрения инвестиций в российские компании в обмен на получение британских "золотых виз" не соответствует иммиграционным правилам.