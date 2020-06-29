Італія долучилася до надання допомоги Україні в подоланні паводків

Італія долучилася до надання допомоги в постраждалі від паводків регіони України. Допомога надається після звернення України до Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.

Як заявили в Єврокомісії, сьогодні літак італійського уряду доправить в Україну насосне обладнання для відкачки води у постраждалих від паводків областях.

Також в пакет гуманітарної допомоги входять засоби індивідуального захисту, бензопили, електрогенератори та намети.

"Ми готові надати подальшу допомогу всім, хто знаходиться в постраждалих районах, і підтримати органи цивільного захисту, які прагнуть задовольнити нагальні потреби на місцях", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, 27 червня Євросоюз активував механізм цивільного захисту для допомоги Україні з подоланням руйнівних паводків у західних областях.

Допомогу в подоланні паводків у західних областях України вже запропонували Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Молдова.

Крім того, Угорщина направить на захід України багатонаціональний інженерний батальйон "Тиса", який допоможе боротися з паводками.