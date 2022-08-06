ЄС планує надати допомогу Україні, поєднавши гранти та позики, - Politico

У Європейській комісії запропонували надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico .

Журналісти зазначають, що 5 мільярдів євро хочуть виділити як довгострокові позики, залучені під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їхнього внеску в бюджет блоку. Решту суми, близько 3 мільярдів євро, - надати як гранти.

Н овий проєкт пропозиції з'явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 мільярдів євро. Тоді Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву.

Politico пише, що хоча поки немає термінів, Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.