ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Італія допоможе Україні з розмінуванням звільнених територій

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 серпня 2022 14:33
Італія допоможе Україні з розмінуванням звільнених територій Фото: Італія допоможе Україні з розмінуванням територій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Італія надасть Україні фінансову допомогу для гуманітарного розмінування деокупованих територій. Рим виділить для цих операцій близько 2 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Повідомляється, що домовленість про виділення фінансової допомоги Римом на розмінування звільнених територій була досягнута під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса монастирського і міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро в якості допомоги для початку відновлення регіонів, постраждалих від російської агресії.

Також повідомлялось, що раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав область, яка є найбільш замінованою серед звільнених територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Вторгнення Росії до України Італія
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі