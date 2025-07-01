В Италии демографический кризис: правительство утвердило план стабилизации экономики

Согласно плану, в 2026 году предусмотрено предоставление 164 850 разрешений на въезд, а к 2028 году общее количество новых рабочих виз должно достичь 497 550.

Это уже второе подобное решение правительства премьер-министра Джорджии Мелони, которая возглавляет правоцентристскую коалицию с 2022 года. Ранее правительство приняло решение о предоставлении более 450 тысяч разрешений на работу мигрантам в период с 2023 по 2025 год.

В заявлении отмечается, что квоты были установлены с учетом потребностей, озвученных социальными партнерами, и фактического количества заявок на разрешения, поданных в предыдущие годы. Целью программы является обеспечение потребностей бизнеса на основе реализма и практичности.

Параллельно с либерализацией законных каналов трудовой миграции, итальянское правительство придерживается жесткой позиции относительно незаконных доходов, в частности путем ускорения процедур репатриации и ограничения деятельности благотворительных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море.

Демографическая проблема

На фоне старения населения и отрицательного естественного прироста Италия продолжает испытывать сокращение количества жителей.

В 2024 году в стране было зарегистрировано на 281 тысячу больше смертей, чем рождений, а общая численность населения уменьшилась на 37 тысяч - до 58,93 миллиона человек.

Аграрная ассоциация Coldiretti положительно оценила решение правительства, подчеркнув, что это важный шаг для обеспечения рабочей силы в сельском хозяйстве и поддержки национального продовольственного производства.

"Правительство и в дальнейшем будет решительно поддерживать развитие легальных каналов миграции, которые приносят пользу ключевым секторам нашей экономики", - заявил министр внутренних дел Маттео Пьянтедози в воскресенье в интервью изданию La Stampa.

Согласно исследованию аналитического центра Osservatorio Conti Pubblici, для сохранения нынешнего уровня численности населения Италия должна принять по меньшей мере 10 млн мигрантов к 2050 году.