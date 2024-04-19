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"Бенфика" Трубина вылетела от "Марселя", "Ливерпуль" покинул турнир: обзор Лиги Европы

Пятница 19 апреля 2024 10:29
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"Бенфика" Трубина вылетела от "Марселя", "Ливерпуль" покинул турнир: обзор Лиги Европы Фото: Римские "волки" прошли "Милан" (twitter.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорцив

Накануне состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы 2023/24. Путевки в следующий раунд завоевали леверкузенский "Байер", французский "Марсель", "Аталанта" из Бергамо и итальянская "Рома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи

"Вест Хэм" – "Байер" – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

"Марсель" – "Бенфика" – 1:0, пенальти – 4:2 (1:2)

Гол: Мумбанья, 79

"Аталанта" – "Ливерпуль" – 0:1 (3:0)

Гол: Салах, 7 (пенальти)

"Рома" – "Милан" – 2:1 (1:0)

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбья, 85

Удаление: Челик, 31 (Р, прямая красная карточка)

После выездного поражения "Вест Хэм" в Лондоне оформил быстрый мяч в ворота "Байера". Это Антонио головой замкнул навес Боуэна из глубины поля. Впрочем, развить этот локальный успех "железяки" не смогли. А под занавес встречи леверкузенцы отыгрались – Фримпонг из пределов штрафной с рикошетом установил окончательный результат.

Драма развернулась на юге Франции. "Марсель" в статусе аутсайдера сумел дожать лиссабонцев. Единственный гол оформил Мумбанья, пробивший Трубина головой после навеса Обамеянга. В серии же пенальти украинский вратарь "Бенфики" не взял ни одного удара, Ди Мария попал в штангу, а кипер "Олимпика" Лопес парировал выстрел Антониу Силвы.

После домашнего фиаско живо начал в Бергамо "Ливерпуль". Салах на 7-й минуте реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Однако время шло, а забить хотя бы второй раз мерсисайдцы не могли. Промолчала и атака "Аталанты". В конце концов матч завершился минимальной победой команды Юргена Клоппа с путевкой в следующий раунд для хозяев.

Наконец "Рома" после победы в гостях решила не отсиживаться в обороне дома. К экватору первой половины "волки" дважды наказали "Милан". Сначала Манчини сыграл на добивании после попадания Пеллегрини в штангу с линии штрафной, а затем Дибала элегантно уложил в дальний угол в атаке вторым темпом. Гол Габбьи под занавес встречи стал слабым утешением для "россонери".

Пары 1/2 финала Лиги Европы:

  • "Марсель" – "Аталанта"
  • "Рома" – "Байер"

К слову, ранее сформировались пары 1/2 финала Лиги чемпионов.

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