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Італія скасовує обмеження по відвідувачам театрів, концертів і кіно, але є умова

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Італії з 11 жовтня скасовують обмеження щодо відвідувачів кіно, театрів, концертів і музеїв. При цьому необхідно носити маску, дотримуватися соціальну дистанцію і мати при собі COVID-сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури Італії Даріо Франческіні.

"Нарешті, вся культура оживає. З 11 жовтня кінотеатри, театри та концерти знову повертаються до 100% заповнюваності", - написав у Twitter міністр.

Крім того, збільшується максимальна місткість стадіонів - з 35% до 60% для закритих об'єктів, і з 50% до 75% для відкритих майданчиків.

Пом'якшуються обмеження на відвідувачів дискотек і нічних клубів - до 50% в приміщенні і 75% на відкритому повітрі.

Повністю скасовуються обмеження на число відвідувачів музеїв. У них залишаться тільки правила соціального дистанціювання.

При цьому він зазначив, що при відвідуванні закладів культури необхідно носити маску, дотримуватися соціальної дистанції і мати при собі Green Pass - сертифікат, який показує, що людина зробила хоча б одне щеплення від коронавірусу, має негативний тест або недавно вилікувався від інфекції.

Нагадаємо, в кінці вересня італійська влада заявила про готовність послабити карантинні обмеження для вакцинованих.

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