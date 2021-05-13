Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем

Регулятор в Італії оштрафував Google на 102 млн євро. Причиною названо зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових додатків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійського регулятора.

У заяві наголошується, що Google не дозволяв додатку Enel JuicePass працювати з операційною системою Android Auto, яка дозволяє безпечно використовувати додатки в автомобілях. "Несправедливо обмежуючи її використання і віддаючи перевагу Google Maps", - цитує видання повідомлення регулятора.

Італійський регулятор також заявив, що американський IT-гігант займає домінуюче положення на ринку, яке дозволяє йому контролювати доступ розробників додатків до користувачів через Android і його магазин додатків Google Play.

Представник Google в Італії заявив, що компанія "шанобливо не згодна" з рішенням антимонопольного регулятора і вивчить документи, щоб прийняти рішення про свої подальші дії.