Італія оформила вихід з групи, перемоги Уельсу і Росії: підсумки дня на Євро-2020

Фінляндія - Росія 0:1

Миранчук, 45+2

На передматчеву розминку гравці збірної Фінляндії вийшли у футболках з написом "Поправляйся Крістіан" на підтримку лідера Данії Еріксена, у якого в матчі між цими збірними зупинилося серце.

Фото: гравці збірної Фінляндії у футболках на підтримку Еріксена (uefa.com)

Росіяни вже на старті поєдинку привезли гол у свої ворота. Кузяєв занадто довго йшов на м'яч, який перехопив Райтала і після навісу в штрафну Похьянпало головою відправив круглий у сітку. Врятував Росію VAR, який зафіксував у форварда фінів офсайд - той знаходився на кілька сантиметрів ближче до воріт росіян.

На 20-й Похьянпало мав ще одну відмінну можливість відзначитися. Цього разу провалилися захисники російської збірної. Форвард фінів увірвався в штрафну, але під його удар встиг кинутися Дівєєв.

Росія тотально більше володіла м'ячем-часом перевага за цим показником доходила до 77% проти 23% у фінів - але створювати небезпечні моменти почала лише під кінець тайму. Спершу Кузяєв з флангу зробив шикарну обвідну передачу, яку вже був замкнути Караваєв,але врятував свою команду. А вже в доданий час Міранчук скористався неактивністю фінських захисників і з меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку - 1:0.

У другій половині ситуація кардинально не змінилася, але рахунок більше не змінювався.

Завтра в групі B свій матч зіграють Бельгія і Данія. Поки ситуація в цьому квартеті наступна:

Туреччина - Уельс 0:2

Ремзі, 42, К. Робертс, 90 + 5

Турки вийшли на поєдинок дуже заведеними. Вже на старті поєдинку мало не кожна помилка турецьких гравців сприймалася їх же партнерами дуже бурхливо. В цілому гра була відносно рівною-кожна з команд мала кілька небезпечних моментів. Але під кінець першої половини Уельс відзначитися. Бейл закинув на Ремзі, який зміг пробити кіпера турецької збірної - 1:0.

Старт другої половини був за турками, але на 60-й хвилині Уельс отримав право на пенальті - Челік зніс Бейла. Сам потерпілий взявся бити "точку", але запустив м'яч вище воріт.

На останніх хвилинах градус зустрічі і зовсім дійшов до межі. На останніх хвилинах турки намагалися влаштувати штурм воріт збірної Уельсу. В одному з епізодів у боротьбі з Бураком впав Родон, після чого почалася бійка, яка ледь не переросла в справжню бійку. Вирок судді виявився вельми м'яким - по дві "жовті" туркам Бураку і Чалханоглу і валлійцям Девісу і Мепаму. А вже на останніх секундах доданого часу Робертс забив другий гол у ворота турків. Другий асист в активі Бейла.

У підсумку у Туреччини після двох турів нуль очок і вельми туманні шанси на вихід в плей-офф.

Італія - Швейцарія 3:0

Локателлі, 26, 52, Іммобіле, 89

На 19-й хвилині італійці, здавалося, вийшли вперед. Після подачі з кутового К'єлліні виявився найспритнішим і вколотив м'яч у сітку. Вся Італія вже встигла відсвяткувати гол, але втрутився VAR і взяття воріт скасував - під час боротьби м'яч влучив у руку К'єлліні.

А потім італійського капітана замінили через пошкодження. К'єлліні толком не встиг сісти на лаву запасних, а його партнери таки відкрили рахунок у матчі. Тепер легально. Берарді увійшов до штрафного майданчика і прострілив з - під Родрігеса на Локателлі, якому залишалося з декількох метрів лише потрапити у порожні ворота-1:0. Але ж швейцарців під час атаки "скуадра Адзуррі" було значно більше у своєму штрафному майданчику.

У другому таймі італійці подвоїли свою перевагу. Знову відзначився Локателлі. Тепер ударом з-за меж штрафного майданчика - 2:0.

А під кінець зустрічі Іммобіле довів рахунок до розгрому - 3:0.

Друга перемога дозволила Італії достроково оформити вихід в 1/8 фіналу Євро - нижче другого місця італійці вже точно не опустяться.

Що стосується розкладів в групі A, то Швейцарії, щоб вийти з групи, потрібно в останньому турі перемагати Туреччину. 4 очка з великою ймовірністю, навіть в разі перемоги Уельсу над Італією, дозволять увійти в четвірку кращих третіх команд і пробитися в 1/8 фіналу. А ось для Туреччини ситуація патова - лише перемога може залишити невеликі шанси на добір серед третіх команд.